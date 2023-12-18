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На Миколаївщині на мінах підірвалися люди — подробиці

18 грудня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині на мінах підірвалися люди — подробиці
Піротехніки розміновують поле. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом вихідних у Миколаївській області двічі зафіксували випадки підриву людей на мінах. На щастя, загиблих немає.

Про це повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.  

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У суботу, неподалік села Євгенівка, на протипіхотній міні вибухнув автомобіль місцевих мешканців. Внаслідок вибуху було пошкоджено автомобіль, водій транспортного засобу та пасажир не постраждали. Другий випадок стався в неділю — двоє людей отримали поранення внаслідок підриву на такій самій міні в районі колишнього заводу мінеральних вод.

Крім того, голова РВА зазначив, що на сьогодні біля села Євгенівка заплановано евакуацію пошкодженого авто. 

"Велике прохання: триматися якомога далі від полезахисних лісосмуг та уникати відкритих територій, де вели активні бойові дії. Не ризикуйте своїм життям! Якщо побачили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, не підходьте до нього. Відразу зателефонуйте до ДСНС за номером "101" — і повідомте про небезпечну знахідку",  сказав Іван Кухта.

Нагадаємо, за весь час війни, починаючи з 2014 року, ворог щільно мінує територію України. Фахівці вже підрахували, що для розмінування території необхідно чимало років. Задля якнайшвидшого пошуку небезпечних предметів в Україні впроваджуватимуться новітні засоби ідентифікації вибухових предметів. Йдеться про систему дистанційного сканування поверхні землі.

Також ми писали, що у Миколаївській області продовжується процес розмінування звільненої території. Наразі у регіоні від вибухонебезпечних пристроїв  вичистили понад 5 тис. га земель.

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