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В Николаевской области на минах подорвались люди — подробности

18 декабря 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области на минах подорвались люди — подробности
Пиротехники разминируют поле. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В выходные в Николаевской области дважды зафиксировали случаи подрыва людей на минах. К счастью, погибших нет.

Об этом сообщил глава Снигиревской военной администрации Иван Кухта.

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Детали инцидентов

В субботу, недалеко от села Евгеньевка, на противопехотной мине взорвался автомобиль местных жителей. В результате взрыва был поврежден автомобиль, водитель транспортного средства и пассажир не пострадали. Второй случай произошел в воскресенье — два человека получили ранения в результате подрыва на такой же мини в районе бывшего завода минеральных вод.

Кроме того, глава РВА отметил, что на сегодняшний день возле села Евгенивка запланирована эвакуация поврежденного авто.

"Большая просьба: держаться подальше от полезащитных лесополос и избегать открытых территорий, где вели активные боевые действия. Не рискуйте своей жизнью! Если увидели взрывоопасный или подозрительный предмет, не подходите к нему. Сразу позвоните в ГСЧС по номеру "101" — и сообщите об опасной находке",  сказал Иван Кухта.

Напомним, за все время войны, начиная с 2014 года, враг плотно минует территорию Украины. Специалисты уже подсчитали, что для разминирования территории необходимо много лет. Для скорейшего поиска опасных предметов в Украине будут внедряться новейшие средства идентификации взрывных предметов. Речь идет о системе дистанционного сканирования поверхности земли.

Также мы писали, что в Николаевской области продолжается процесс разминирования освобожденной территории. В регионе от взрывоопасных устройств вычистили более 5 тыс. га земель.

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