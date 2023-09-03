На Миколаївщині на ворожій міні підірвався чоловік

Вибух міни у морі. Фото: ВМС ЗС України

Сьогодні у Миколаївській області на міні підірвався чоловік. Мешканець Очаківської громади знайшов небезпечний предмет біля узбережжя Чорного моря.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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"Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатися в морі. Під час перебування людини у воді стався вибух. На жаль, він загинув. Наголошуємо про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу", — йдеться у повідомленні.

Правила поведінки у разі виявлення міни

Не торкайтесь та не пересувайте підозрілих предметів.

Не використовуйте радіозв'язок та мобільні телефони в небезпечній зоні, оскільки вони можуть спровокувати вибух.

Не заливайте, не засипайте та не накривайте предмети рідинами, ґрунтом чи іншим матеріалом.

Не торкайтесь підозрілих пристроїв та уникайте будь-якого звукового, світлового, теплового чи механічного впливу на них, оскільки більшість вибухових речовин є отруйними та чутливими до механічних, звукових та теплових впливів.

Нагадаємо, в Одесі відкрили пляжі для відвідування. Проте стало відомо про те, що протимінні сітки почали плутатися, чим наражають людей на небезпеку у разі шторму.