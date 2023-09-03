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На Миколаївщині на ворожій міні підірвався чоловік: подробиці

3 вересня 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині на ворожій міні підірвався чоловік
Вибух міни у морі. Фото: ВМС ЗС України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні у Миколаївській області на міні підірвався чоловік. Мешканець Очаківської громади знайшов небезпечний предмет біля узбережжя Чорного моря.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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За інформацією військових, через вибух постраждав 36-річний чоловік.

"Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатися в морі. Під час перебування людини у воді стався вибух. На жаль, він загинув. Наголошуємо про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу", — йдеться у повідомленні. 

Правила поведінки у разі виявлення міни

  • Не торкайтесь та не пересувайте підозрілих предметів. 
  • Не використовуйте радіозв'язок та мобільні телефони в небезпечній зоні, оскільки вони можуть спровокувати вибух. 
  • Не заливайте, не засипайте та не накривайте предмети рідинами, ґрунтом чи іншим матеріалом. 
  • Не торкайтесь підозрілих пристроїв та уникайте будь-якого звукового, світлового, теплового чи механічного впливу на них, оскільки більшість вибухових речовин є отруйними та чутливими до механічних, звукових та теплових впливів.

Нагадаємо, в Одесі відкрили пляжі для відвідування. Проте стало відомо про те, що протимінні сітки почали плутатися, чим наражають людей на небезпеку у разі шторму.

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