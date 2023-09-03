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На Николаевщине на вражеской мине подорвался мужчина: подробности

3 сентября 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области на вражеской мини взорвался мужчина
Взрыв мины в море. Фото: ВМС ВС Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня в Николаевской области на мине подорвался мужчина. Житель Очаковской громады обнаружил опасный предмет у побережья Черного моря.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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По информации военных, в результате взрыва пострадал 36-летний мужчина.

"Мужчина, игнорируя предупреждающие знаки об установлении минных заграждений, пошел покупаться в море. Во время нахождения человека в воде произошел взрыв. К сожалению, он погиб. Отмечаем недопустимость пребывания на побережье, а особенно в воде, в том числе на участках ограниченного доступа", — говорится в сообщении.

Правила поведения в случае обнаружения мены

  • Не прикасайтесь и не передвигайте подозрительные предметы.
  • Не используйте радио- и мобильные телефоны в опасной зоне, поскольку они могут спровоцировать взрыв.
  • Не заливайте, не засыпайте и не покрывайте предметы жидкостями, грунтом или другим материалом.
  • Не прикасайтесь к подозрительным устройствам и избегайте любого звукового, светового, теплового или механического воздействия на них, поскольку большинство взрывчатых веществ являются ядовитыми и чувствительными к механическим, звуковым и тепловым воздействиям.

Напомним, в Одессе открыли пляжи для посещения. Однако стало известно о том, что противоминные сетки начали путаться, чем подвергают людей опасности в случае шторма.

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