В Николаевской области на вражеской мини взорвался мужчина

На Николаевщине на вражеской мине подорвался мужчина: подробности
Сегодня в Николаевской области на мине подорвался мужчина. Житель Очаковской громады обнаружил опасный предмет у побережья Черного моря.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
По информации военных, в результате взрыва пострадал 36-летний мужчина.
"Мужчина, игнорируя предупреждающие знаки об установлении минных заграждений, пошел покупаться в море. Во время нахождения человека в воде произошел взрыв. К сожалению, он погиб. Отмечаем недопустимость пребывания на побережье, а особенно в воде, в том числе на участках ограниченного доступа", — говорится в сообщении.
Правила поведения в случае обнаружения мены
- Не прикасайтесь и не передвигайте подозрительные предметы.
- Не используйте радио- и мобильные телефоны в опасной зоне, поскольку они могут спровоцировать взрыв.
- Не заливайте, не засыпайте и не покрывайте предметы жидкостями, грунтом или другим материалом.
- Не прикасайтесь к подозрительным устройствам и избегайте любого звукового, светового, теплового или механического воздействия на них, поскольку большинство взрывчатых веществ являются ядовитыми и чувствительными к механическим, звуковым и тепловым воздействиям.
Напомним, в Одессе открыли пляжи для посещения. Однако стало известно о том, что противоминные сетки начали путаться, чем подвергают людей опасности в случае шторма.