На пляжі Ланжерон виявили міну

Попередження про міни на узбережжі. Фото: ДПСУ

Сьогодні, 20 серпня, біля одного з міських пляжів надзвичайники помітили протикорабельну міну. Наразі триває евакуація містян з узбережжя.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Зазначається, що міну прибило недалеко від пляжу "Ланжерон", розташованого в центрі міста. А його військові та місцева влада не внесли до переліку дозволених.

Які пляжі відкрили

пляж Калетон,

Інклюзивний пляж,

муніципальний пляж (район 14-го Фонтану),

пляж "Ікра",

пляж "Чайка",

муніципальний пляж (район 10-го Фонтану).

Правила поведінки у разі виявлення міни

Не торкайтесь та не пересувайте підозрілих предметів.

Не використовуйте радіозв'язок та мобільні телефони в небезпечній зоні, оскільки вони можуть спровокувати вибух.

Не заливайте, не засипайте та не накривайте предмети рідинами, ґрунтом чи іншим матеріалом.

Не торкайтесь підозрілих пристроїв та уникайте будь-якого звукового, світлового, теплового чи механічного впливу на них, оскільки більшість вибухових речовин є отруйними та чутливими до механічних, звукових та теплових впливів.

Нагадаємо, в Одесі відкрили пляжі для відвідування. Проте стало відомо про те, що протимінні сітки почали плутатися, чим наражають людей на небезпеку у разі шторму.

Також ми писали, що відкриття пляжів призвело до транспортного колапсу через хаотичне паркування біля морського узбережжя, яке ускладнює рух транспорту екстрених служб до потерпілих.