На пляжі Ланжерон виявили міну

В Одесі на пляжі надзвичайники виявили міну
Сьогодні, 20 серпня, біля одного з міських пляжів надзвичайники помітили протикорабельну міну. Наразі триває евакуація містян з узбережжя.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Зазначається, що міну прибило недалеко від пляжу "Ланжерон", розташованого в центрі міста. А його військові та місцева влада не внесли до переліку дозволених.
Які пляжі відкрили
- пляж Калетон,
- Інклюзивний пляж,
- муніципальний пляж (район 14-го Фонтану),
- пляж "Ікра",
- пляж "Чайка",
- муніципальний пляж (район 10-го Фонтану).
Правила поведінки у разі виявлення міни
- Не торкайтесь та не пересувайте підозрілих предметів.
- Не використовуйте радіозв'язок та мобільні телефони в небезпечній зоні, оскільки вони можуть спровокувати вибух.
- Не заливайте, не засипайте та не накривайте предмети рідинами, ґрунтом чи іншим матеріалом.
- Не торкайтесь підозрілих пристроїв та уникайте будь-якого звукового, світлового, теплового чи механічного впливу на них, оскільки більшість вибухових речовин є отруйними та чутливими до механічних, звукових та теплових впливів.
Нагадаємо, в Одесі відкрили пляжі для відвідування. Проте стало відомо про те, що протимінні сітки почали плутатися, чим наражають людей на небезпеку у разі шторму.
Також ми писали, що відкриття пляжів призвело до транспортного колапсу через хаотичне паркування біля морського узбережжя, яке ускладнює рух транспорту екстрених служб до потерпілих.