На пляже Ланжерон обнаружили мину

Предупреждение о минах на побережье. Фото: ГНСУ

Сегодня, 20 августа, у одного из городских пляжей чрезвычайники заметили противокорабельную мину. В настоящее время идет эвакуация горожан с побережья.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читайте также:

Отмечается, что мину прибило недалеко от находящегося в центре города пляжа "Ланжерон". А его военные и местные власти не внесли в список разрешенных.

Какие пляжи открыли

пляж Калетон,

Инклюзивный пляж,

муниципальный пляж (район 14-го Фонтана),

пляж "Икра",

пляж "Чайка",

муниципальный пляж (район 10-го Фонтана).

Правила поведения в случае обнаружения мины

Не прикасайтесь и не передвигайте подозрительные предметы.

Не используйте радио- и мобильные телефоны в опасной зоне, поскольку они могут спровоцировать взрыв.

Не заливайте, не засыпайте и не покрывайте предметы жидкостями, грунтом или другим материалом.

Не прикасайтесь к подозрительным устройствам и избегайте любого звукового, светового, теплового или механического воздействия на них, поскольку большинство взрывчатых веществ являются ядовитыми и чувствительными к механическим, звуковым и тепловым воздействиям.

Напомним, в Одессе открыли пляжи для посещения. Однако стало известно о том, что противоминные сетки начали путаться, чем подвергают людей опасности в случае шторма.

Также мы писали, что открытие пляжей привело к транспортному коллапсу из-за хаотической парковки у морского побережья, что затрудняет движение транспорта экстренных служб к пострадавшим.