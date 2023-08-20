На пляже Ланжерон обнаружили мину

В Одессе на пляже чрезвычайники обнаружили мину
Сегодня, 20 августа, у одного из городских пляжей чрезвычайники заметили противокорабельную мину. В настоящее время идет эвакуация горожан с побережья.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Отмечается, что мину прибило недалеко от находящегося в центре города пляжа "Ланжерон". А его военные и местные власти не внесли в список разрешенных.
Какие пляжи открыли
- пляж Калетон,
- Инклюзивный пляж,
- муниципальный пляж (район 14-го Фонтана),
- пляж "Икра",
- пляж "Чайка",
- муниципальный пляж (район 10-го Фонтана).
Правила поведения в случае обнаружения мины
- Не прикасайтесь и не передвигайте подозрительные предметы.
- Не используйте радио- и мобильные телефоны в опасной зоне, поскольку они могут спровоцировать взрыв.
- Не заливайте, не засыпайте и не покрывайте предметы жидкостями, грунтом или другим материалом.
- Не прикасайтесь к подозрительным устройствам и избегайте любого звукового, светового, теплового или механического воздействия на них, поскольку большинство взрывчатых веществ являются ядовитыми и чувствительными к механическим, звуковым и тепловым воздействиям.
Напомним, в Одессе открыли пляжи для посещения. Однако стало известно о том, что противоминные сетки начали путаться, чем подвергают людей опасности в случае шторма.
Также мы писали, что открытие пляжей привело к транспортному коллапсу из-за хаотической парковки у морского побережья, что затрудняет движение транспорта экстренных служб к пострадавшим.