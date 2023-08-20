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В Одессе на пляже чрезвычайники обнаружили мину

20 августа 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На пляже Ланжерон обнаружили мину
Предупреждение о минах на побережье. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 20 августа, у одного из городских пляжей чрезвычайники заметили противокорабельную мину. В настоящее время идет эвакуация горожан с побережья.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Отмечается, что мину прибило недалеко от находящегося в центре города пляжа "Ланжерон". А его военные и местные власти не внесли в список разрешенных.

Какие пляжи открыли

  • пляж Калетон,
  • Инклюзивный пляж,
  • муниципальный пляж (район 14-го Фонтана),
  • пляж "Икра",
  • пляж "Чайка",
  • муниципальный пляж (район 10-го Фонтана).

Правила поведения в случае обнаружения мины

  • Не прикасайтесь и не передвигайте подозрительные предметы.
  • Не используйте радио- и мобильные телефоны в опасной зоне, поскольку они могут спровоцировать взрыв.
  • Не заливайте, не засыпайте и не покрывайте предметы жидкостями, грунтом или другим материалом.
  • Не прикасайтесь к подозрительным устройствам и избегайте любого звукового, светового, теплового или механического воздействия на них, поскольку большинство взрывчатых веществ являются ядовитыми и чувствительными к механическим, звуковым и тепловым воздействиям.

Напомним, в Одессе открыли пляжи для посещения. Однако стало известно о том, что противоминные сетки начали путаться, чем подвергают людей опасности в случае шторма.

Также мы писали, что открытие пляжей привело к транспортному коллапсу из-за хаотической парковки у морского побережья, что затрудняет движение транспорта экстренных служб к пострадавшим.

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