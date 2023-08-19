У Миколаївській області триває відновлення медзакладів

Робочий візит очільника МОЗ на Миколаївщину. Фото: Віктор Ляшко

У Миколаївській області після обстрілів вдалося відновити 113 об’єктів медзакладів. Ще 154 чекають черги на реконструкцію.

Про це під час робочого візиту до Миколаївської області повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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За його словами, одним із ключових питань під час візиту була саме відбудова пошкодженої медичної інфраструктури області.

"Маємо дати чітку відповідь на питання, якою ми бачимо Україну за 10 років та як ми плануємо цього досягти. Що стосується нашої галузі, то це без сумніву якісна сучасна медицина. Це повністю корелюється з принципом, який застосовує держава при відбудові зруйнованих чи пошкоджених об’єктів", — сказав очільник МОЗ.

Скільки загалом закладів постраждали

Загалом за час повномасштабної війни на Миколаївщині:

повністю зруйновано — 13 об'єктів;

154 — пошкоджено;

113 — відновлено.

"Миколаївщина розташована у прифронтовій зоні. Тобто під постійними обстрілами РФ. Питання відновлення роботи медичних закладів тут — це питання забезпечення якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги пацієнтам, місцевим жителям, які щодня під прицілом ворога, військовослужбовцям, яких доставляють сюди з лінії фронту. Це великий виклик, на вирішення якого активно спрямовуються і кошти державного бюджету, і залучається міжнародна допомога", — додав Ляшко.

Нагадаємо, Миколаївська область потерпала від ворожих обстрілів з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після деокупації півдня інтенсивність ударів зменшилася, тож з'явилася можливість відбудови. Наразі регіон є одним із лідерів за відновленням.