В Николаевской области продолжается восстановление медучреждений

Рабочий визит руководителя Минздрава в Николаевскую область. Фото: Виктор Ляшко

В Николаевской области после обстрелов удалось восстановить 113 объектов медучреждений. Еще 154 ждут очереди на реконструкцию.

Об этом во время рабочего визита в Николаевскую область сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, одним из ключевых вопросов во время визита было восстановление поврежденной медицинской инфраструктуры области.

"Должны дать четкий ответ на вопрос, какой мы видим Украину через 10 лет и как мы планируем этого достичь. Что касается нашей отрасли, то это без сомнения качественная современная медицина. Это полностью коррелируется с принципом, который применяет государство при восстановлении разрушенных или поврежденных областей", — сказал глава Минздрава.

Сколько всего заведений пострадали

В целом за время полномасштабной войны в Николаевской области:

полностью разрушено — 13 объектов;

154 — повреждены;

113 — восстановлен

"Николаевщина находится в прифронтовой зоне. То есть под постоянными обстрелами РФ. Вопрос возобновления работы медицинских учреждений здесь — это вопрос обеспечения качественной, доступной и безвозмездной медицинской помощи пациентам, местным жителям, которые ежедневно под прицелом врага, военнослужащим, которых доставляют сюда с линии фронта. Это большой вызов, для решению которого активно направляются и средства государственного бюджета, и привлекается международная помощь", — добавил Ляшко.

Напомним, Николаевская область страдала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.