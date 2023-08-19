В Николаевской области продолжается восстановление медучреждений

На Николаевщине после обстрелов восстановили более сотни медицинских учреждений
В Николаевской области после обстрелов удалось восстановить 113 объектов медучреждений. Еще 154 ждут очереди на реконструкцию.
Об этом во время рабочего визита в Николаевскую область сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, одним из ключевых вопросов во время визита было восстановление поврежденной медицинской инфраструктуры области.
"Должны дать четкий ответ на вопрос, какой мы видим Украину через 10 лет и как мы планируем этого достичь. Что касается нашей отрасли, то это без сомнения качественная современная медицина. Это полностью коррелируется с принципом, который применяет государство при восстановлении разрушенных или поврежденных областей", — сказал глава Минздрава.
Сколько всего заведений пострадали
В целом за время полномасштабной войны в Николаевской области:
- полностью разрушено — 13 объектов;
- 154 — повреждены;
- 113 — восстановлен
"Николаевщина находится в прифронтовой зоне. То есть под постоянными обстрелами РФ. Вопрос возобновления работы медицинских учреждений здесь — это вопрос обеспечения качественной, доступной и безвозмездной медицинской помощи пациентам, местным жителям, которые ежедневно под прицелом врага, военнослужащим, которых доставляют сюда с линии фронта. Это большой вызов, для решению которого активно направляются и средства государственного бюджета, и привлекается международная помощь", — добавил Ляшко.
Напомним, Николаевская область страдала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.