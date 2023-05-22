На Миколаївщині посадовці присвоїли 2 млн грн

Проведення слідчих дій. Фото: Прокуратура Миколаївської області

Двоє посадовців Вознесенської міської ради та підприємиця закупили транспортні засоби за завищеними цінами. В результаті, підозрювані заволоділи коштами місцевого бюджету у розмірі майже 1 млн грн.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

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Деталі кримінальної справи

Підозрювані, діючи за попередньою змовою між собою та зловживаючи службовим становищем, забезпечили закупівлю напівпричепів за завищеними цінами без використання електронної системи закупівель "Prozorro".

Як результат, посадовці протиправно заволоділи коштами місцевого бюджету Вознесенської міської ради Миколаївської області у розмірі майже 1 млн грн.

Покарання за вчинене

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави двом посадовим особам Вознесенської міської ради та підприємиці, які підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розмір застави для посадових осіб міської ради складає 4,8 млн грн і 300 тис. грн, підприємиці — понад 2 млн грн.

Крім того, за клопотаннями сторони обвинувачення чиновників відсторонено від займаних посад.

Нагадаємо, розподіл справ на заздалегідь обраного суддю здійснював керівник апарату одного з райсудів Одеси. Слідством зафіксовано понад 20 фактів протиправної діяльності служителя Феміди.