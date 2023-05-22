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Розслідування стосовно одеської судді завершено

22 травня 2023 12:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Розслідування стосовно судді-харарниці з Одеси завершено
Викриття фігурантки справи. Фото: НАБУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 травня завершили розслідування за підозрою судді одного з районних судів Одеси. Її викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

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"НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою судді одного з районних судів Одеси, викритої на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди. Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, служителька Феміди просила надати їй 5 тис. дол. США за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на його користь. Її викрили одразу після одержання першого "траншу" у розмірі 4 тис. дол. США 29 березня 2023 року.

Зазначимо, у квітні 2023 суддя, що є фігурантом справи, отримала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад двох мільйонів гривень. За клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила її від посади. Це рішення буде чинним у межах строків досудового розслідування, до 31 травня цього року. 

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та змінила запобіжний захід щодо розміру застави одному з колишніх виконувачів обов'язків директора "Одеського припортового заводу". Він вважається учасником злочинної організації, що протягом 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств, включаючи "Одеський припортовий завод" та "Об'єднану гірничо-хімічну компанію".

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