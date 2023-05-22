Расследование в отношении судьи-харарницы из Одессы завершено

Разоблачение фигурантки дела. Фото: НАБУ

19 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению судьи одного из районных судов Одессы. Ее разоблачили на получении 4 тыс. дол. США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению судьи одного из районных судов Одессы, разоблаченной на получении 4 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, служитель Фемиды просила предоставить ей 5 тыс. дол. США за принятие положительного решения по гражданскому делу в его пользу. Ее разоблачили сразу после получения первого "транша" в размере 4 тыс. дол. США 29 марта 2023 года.

Отметим, в апреле 2023 года судья, являющийся фигурантом дела, получила меру пресечения в виде залога в размере более двух миллионов гривен. По ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил ее от должности. Это решение будет действовать в пределах сроков досудебного расследования до 31 мая этого года.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и изменила меру пресечения по размеру залога одному из бывших исполняющих обязанности директора "Одесского припортового завода". Он считается участником преступной организации, которая за 2019-2021 годы завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий, включая "Одесский припортовый завод" и "Объединенную горно-химическую компанию".