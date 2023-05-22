В Одесі керівник апарату райсуду розподіляв справи на "потрібного" суддю

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Розподіл справ на заздалегідь обраного суддю здійснював керівник апарату одного з райсудів Одеси. Слідством зафіксовано понад 20 фактів протиправної діяльності служителя Феміди.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

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Виявлення правопорушення

За даними слідства, керівник апарату суду, маючи повний доступ до електронної автоматизованої системи документообігу "Д-3", протягом квітня-листопада 2022 року систематично втручався в її роботу.

Так, з метою розподілу вибіркових судових справ за позовними заявами громадян на конкретного суддю, він безпідставно вносив зміни в систему та встановлював у протиправний спосіб виключно одній судді відповідну спеціалізацію.

Як наслідок, після автоматизованого розподілу вказаних справ, системою безальтернативно обирався необхідний суддя для одноособового розгляду.

Слідством зафіксовано понад 20 фактів протиправної діяльності служителя Феміди.

Відповідальність за вчинене

Наразі співробітнику суду повідомлено про підозру за фактом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 1 ст. 376-1 КК України) та відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 травня завершили розслідування за підозрою судді одного з районних судів Одеси. Її викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.