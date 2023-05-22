Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі голова апарату райсуду "правильно" розподіляв справи arrow

В Одесі голова апарату райсуду "правильно" розподіляв справи

22 травня 2023 13:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі керівник апарату райсуду розподіляв справи на "потрібного" суддю
Збірник законів. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Розподіл справ на заздалегідь обраного суддю здійснював керівник апарату одного з райсудів Одеси. Слідством зафіксовано понад 20 фактів протиправної діяльності служителя Феміди.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

Читайте також:

Виявлення правопорушення

За даними слідства, керівник апарату суду, маючи повний доступ до електронної автоматизованої системи документообігу "Д-3", протягом квітня-листопада 2022 року систематично втручався в її роботу.

Так, з метою розподілу вибіркових судових справ за позовними заявами громадян на конкретного суддю, він безпідставно вносив зміни в систему та встановлював у протиправний спосіб виключно одній судді відповідну спеціалізацію.

Як наслідок, після автоматизованого розподілу вказаних справ, системою безальтернативно обирався необхідний суддя для одноособового розгляду.

Слідством зафіксовано понад 20 фактів протиправної діяльності служителя Феміди.

Відповідальність за вчинене

Наразі співробітнику суду повідомлено про підозру за фактом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 1 ст. 376-1 КК України) та відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 травня завершили розслідування за підозрою судді одного з районних судів Одеси. Її викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB