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В Одессе глава аппарата райсуда "правильно" распределял дела

22 мая 2023 13:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одессе руководитель аппарата райсуда распределял дела на "нужного" судью
Сборник законов. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Распределение дел на заранее избранного судью осуществляло руководитель аппарата одного из райсудов Одессы. Следствием зафиксировано более 20 фактов противоправной деятельности служителя Фемиды.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

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Выявление правонарушения

По данным следствия, руководитель аппарата суда, имея полный доступ к электронной автоматизированной системе документооборота "Д-3", в течение апреля-ноября 2022 систематически вмешивался в ее работу.

Так, с целью распределения выборочных судебных дел по исковым заявлениям граждан на конкретного судью, он безосновательно вносил изменения в систему и устанавливал противоправным образом исключительно одной судье соответствующую специализацию.

Как следствие, после автоматизированного распределения указанных дел системой безальтернативно избирался необходимый судья для единоличного рассмотрения.

Следствием зафиксировано более 20 фактов противоправной деятельности служителя Фемиды.

Ответственность за совершенное

В настоящее время сотрудник суда уведомлен о подозрении по факту незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 1 ст. 376-1 УК Украины) и отстранен от занимаемой должности.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 19 мая завершили расследование по подозрению судьи одного из районных судов Одессы. Ее разоблачили на получении 4 тыс. дол. США неправомерной выгоды.

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