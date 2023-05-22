В Николаевской области чиновники присвоили 2 млн грн

Проведение следственных действий. Фото: Прокуратура Николаевской области

Два чиновника Вознесенского городского совета и предприниматель закупили транспортные средства по завышенным ценам. В результате подозреваемые завладели средствами местного бюджета в размере почти 1 млн грн.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

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Детали уголовного дела

Подозреваемые, действуя по предварительному сговору и злоупотребляя служебным положением, обеспечили проведение исполнительным комитетом Вознесенского городского совета закупку транспортных средств — полуприцепов, без использования электронной системы закупок "Prozorro" по завышенным ценам.

В результате чего противоправно завладели средствами местного бюджета Вознесенского городского совета Николаевской области в размере почти 1 млн грн.

Наказание за совершенное

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога двум должностным лицам Вознесенского городского совета и предпринимателю, подозреваемым в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (5 ст.191 УК Украины).

Размер залога для должностных лиц городского совета составляет 4,8 млн. грн. и 300 тыс. грн., предпринимателю — более 2 млн. грн.

Кроме того, по ходатайству стороны обвинения чиновников отстранены от занимаемых должностей.

Напомним, разделение дел на заранее избранного судью осуществлял руководитель аппарата одного из райсудов Одессы. Следствием зафиксировано более 20 фактов противоправной деятельности служителя Фемиды.