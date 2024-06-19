Вибух на Миколаївщині: що відомо

На Миколаївщині пролунав вибух. Фото ілюстративне: скриншот.

Жителі Миколаївщини зараз, 19 червня, чули звук вибуху. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.



Про це повідомляють моніторингові канали.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Раніше у Повітряних Силах повідомляли про ракету у напрямку регіону. Окупанти також застосували керовані авіабомби під час сьогоднішньої атаки на територію України.

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Загроза для Миколаївщини. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Червоним позначені території Миколаївського, Херсонського, Черкаського, Кіровоградського, Дніпропетровського, Запорізького та Харківського регіонів. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Луганщині та на Донеччині.

Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.



Нагадаємо, що сьогодні, 19 червня, ракетоносії росіян фіксуються у Чорному, Азовському та Середземному морях. З акваторії Чорного моря Україні загрожує чотири ракети типу "Калібр".