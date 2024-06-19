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В Николаевской области раздался взрыв — причины

19 июня 2024 09:58
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Взрыв на Николаевщине: что известно
В Николаевской области раздался взрыв. Фото иллюстративный: скриншот.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Жители Николаевщины сейчас, 19 июня, слышали звук взрыва . В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В Николаевской области ракетная опасность
Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Ранее в Воздушных Силах сообщали о ракете в направлении региона. Оккупанты также применили управляемые авиабомбы во время сегодняшней атаки на территорию Украины.

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Угроза для Николаевщины. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Красным обозначены территории Николаевского, Херсонского, Черкасского, Кировоградского, Днепропетровского, Запорожского и Харьковского регионов. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Луганской и Донецкой областях.

Воздушная тревога 19 июня
Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что сегодня, 19 июня, ракетоносители россиян фиксируются в Черном, Азовском и Средиземном морях. С акватории Черного моря Украине грозит четыре ракеты типа "Калибр".

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