На Миколаївщині росіяни "нашпигували" кладовища вибухівкою

Піротехніки обстежують кожен сантиметр цвинтаря

Піротехніки ДСНС обстежують кладовища на наявність вибухових предметів. На деокупованих територіях залишилося багато мін та розтяжок.

Про це повідомляють в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

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За словами вибухотехніків, в деокупованих селах та населених пунктах й досі дуже небезпечно, адже російські загарбники залишили після себе багато мін та розтяжок. Майже щодня фахівці виявляють нерозірвані снаряди.

"Головне управління ДСНС України у Миколаївській області звертається до мешканців міста та області з проханням бути пильними, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета не чіпати його, відійти на безпечну відстань та негайно телефонувати до екстрених служб за номерами "101" або "102",— зазначили в управлінні.

Наразі піротехніки ДСНС обстежують цвинтарі, щоб у поминальні дні туди могли прийти люди.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області пролунає вибух. Рятувальники виявили снаряд часів Другої світової війни. Небезпечна знахідна вилучена у Великодальницькій територіальній громаді за межами села Розселенець. Мінометну міну калібру 60 мм заплановано знищити піротехніками ДСНС 03 квітня 2023 року.

Фото: focus.ua