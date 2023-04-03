В Николаевской области россияне "нашпиговали" кладбища взрывчаткой

Пиротехники обследуют каждый сантиметр кладбищ

Пиротехники ГСЧС обследуют кладбища на наличие взрывчатых предметов. На деоккупированных территориях осталось много мин и растяжек.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

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По словам взрывотехников, в деоккупированных селах и населенных пунктах до сих пор очень опасно, ведь российские захватчики оставили после себя много мин и растяжек. Почти каждый день специалисты обнаруживают неразорванные снаряды.

"Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к жителям города и области с просьбой быть бдительными, в случае обнаружения взрывоопасного предмета не трогать его, отойти на безопасное расстояние и немедленно звонить в экстренные службы по номерам "101" или "102", — отметили в управлении.

В настоящее время пиротехники ГСЧС обследуют кладбища, чтобы в поминальные дни туда могли прийти люди.

Напомним, сегодня в Одесской области прогремит взрыв. Спасатели обнаружили снаряд времен Второй мировой войны. Опасная находка изъята в Великодальницкой территориальной громаде за пределами села Расселенец. Минометную мину калибра 60 мм планируют уничтожить пиротехники ГСЧС 03 апреля 2023 года.

Фото: focus.ua