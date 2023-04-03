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На Одещині сьогодні пролунає вибух

3 квітня 2023 10:35
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині сьогодні пролунає вибух
Піротехніки знищать мінометну міну
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Рятувальники Одеської області виявили вибухонебезпечний предмет. Його знешкодять сьогодні.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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"Рятувальники виявили снаряд часів Другої світової війни. Небезпечна знахідна вилучена у Великодальницькій територіальній громаді за межами села Розселенець. Мінометну міну калібру 60 мм заплановано знищити піротехніками ДСНС 03 квітня 2023 року",— йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголошують, що боєприпаси часів Другої світової війни – вкрай небезпечні, попри розміри та значний вік. 

Загроза вибухонебезпечних предметів

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. 

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.  

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.  

Якщо ви помітили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером "101".

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, у дворі колишньої судді, стався вибух. Інцидент стався в місті Балта Одеської області.

Фото: vezha.ua

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