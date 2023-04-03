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В Одесской области сегодня раздастся взрыв

3 апреля 2023 10:35
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области сегодня раздастся взрыв
Пиротехники уничтожат минометную мину
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Спасатели Одесской области обнаружили взрывоопасный предмет. Его обезвредят сегодня.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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"Спасатели обнаружили снаряд времен Второй мировой войны. Опасная находка изъята в Великодальницкой территориальной общине за пределами села Расселенец. Минометную мину калибра 60 мм запланировано уничтожить пиротехниками ГСЧС 03 апреля 2023 года", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что боеприпасы времен Второй мировой войны крайне опасны, несмотря на размеры и значительный возраст.

Угроза взрывоопасных предметов

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Если вы заметили взрывоопасный или подозрительный предмет, немедленно сообщите об опасной находке по номеру "101".

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, во дворе бывшей судьи произошел взрыв. Инцидент произошел в городе Балта  Одесской области.

Фото: vezha.ua

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