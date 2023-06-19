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На Миколаївщині ситуація стабілізувалася, — Віталій Кім

19 червня 2023 17:30
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Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині ситуація стабілізувалася, — Віталій Кім
Рівень води в акваторії Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
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Беженар Тетяна
журналіст

Ситуація із підтопленням в Миколаївській області почала вирівнюватися. У більшості населених пунктів вода відійшла від будинків.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Мости вистояли, а 375 будинків, що були під водою — вже не підтоплені. Що стосується якості води та її показників — справді, висівається кишкова паличка, втім, така ситуація була й минулого року, тож це сезонна історія", — зазначив голова Миколаївської ОВА.

Також він додав, що станом на сьогодні у Снігурівці вода відступила та її рівень наразі нижче критичної точки.

Зазначимо, станом на ранок 19 червня рівень підняття води в акваторії Миколаєва становить 20 см. А в Снігурівській громаді — 56 см.

Нагадаємо, рятувальники в Миколаївській області продовжують відкачувати воду із пошкоджених домогосподарств. В результаті підриву Каховської ГЕС у зоні підтоплення опинилося 18 населених пунктів у Баштанському районі.

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