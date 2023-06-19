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В Николаевской области ситуация стабилизировалась, — Виталий Ким

19 июня 2023 17:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Николаевской области ситуация стабилизировалась, — Виталий Ким
Уровень воды в акватории Николаева. Фото: Николаевский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Ситуация с подтоплением в Николаевской области начала выравниваться. В большинстве населенных пунктов вода отошла от домов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Мосты выстояли, а 375 домов, которые были под водой — уже не подтоплены. Что касается качества воды и ее показателей — действительно, высевается кишечная палочка, впрочем, такая ситуация была и в прошлом году, так что это сезонная история", — отметил глава Николаевской ОВА.

Также он добавил, что по состоянию на сегодняшний день в Снигиревке вода отступила и ее уровень ниже критической точки.

Отметим, по состоянию на утро 19 июня уровень поднятия воды в акватории Николаева составляет 20 см. А в Снигиревской общине — 56 см.

Напомним, спасатели в Николаевской области продолжают откачивать воду из поврежденных домохозяйств. В результате подрыва Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 18 населенных пунктов в Баштанском районе.

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