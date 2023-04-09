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На Миколаївщині триває добровільна евакуація населення

9 квітня 2023 12:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині триває добровільна евакуація населення
Ворожий обстріл цивільного населення. Фото: Національна поліція
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Миколаївській області проводиться добровільна евакуація. Станом на 9 квітня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебувають 484 внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

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"Станом на 9 квітня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 17059 цивільних об’єктів", — йдеться у повідомленні.

Наразі найбільш пошкодженими залишаються об’єкти житлового фонду — 11191. Крім того, руйнувань зазнали й такі об’єкти:

  • медичні заклади — 98;
  • навчальні заклади — 413;
  • заклади культури — 192;
  • об’єкти промислових підприємств — 192;
  • об’єкти життєзабезпечення: газо — 1395, електро — 1108, водо — 43, теплопостачання — 96;
  • інші не військові об’єкти — 2331.

Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Натепер без газопостачання всього 4988 споживачів.

За чергову добу для ліквідації наслідків російсько-фашистської агресії підрозділи ГУ ДСНС залучались 17 разів для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, вилучено 24 ВНП.

Нагадаємо, у Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. В регіоні спостерігаться збільшення сил та засобів виявлення та знешкодження небезпечних предметів.

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