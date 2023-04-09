В Николаевской области продолжается добровольная эвакуация населения

Вражеские обстрелы гражданского населения. Фото: Национальная полиция

В Николаевской области проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 9 апреля в заведениях временного размещения Николаева находятся 484 внутренне перемещенных лица.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

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"По состоянию на 9 апреля с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 17059 гражданских объектов ", — говорится в сообщении.

В настоящее время наиболее поврежденными остаются объекты жилищного фонда — 11191. Кроме того, разрушения получили и такие объекты:

медицинские учреждения — 98;

учебные заведения — 413;

заведения культуры — 192;

объекты промышленных предприятий — 192;

объекты жизнеобеспечения: газо — 1395, электро — 1108, водо — 43, теплоснабжение — 96;

другие не военные объекты — 2331.

В настоящее время в области продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

Без газоснабжения всего 4988 потребителей.

За очередные сутки для ликвидации последствий российской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 17 раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято 24 ВНП.

Напомним, в Николаевской области приступили к приоритетному разминированию земель сельскохозяйственного назначения. В регионе наблюдается увеличение сил и средств обнаружения и обезвреживания опасных предметов.