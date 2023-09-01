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На Миколаївщині відновлюють зруйновану війною інфраструктуру

1 вересня 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині відновлюють зруйновану війною інфраструктуру
Відновлення мосту на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області триває відновлення пошкодженої під час бойових дій пошкоджену інфраструктуру. У Вознесенській громаді збудували міст через річку Гнилий Єланець.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. 

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Які роботи виконали

Будівельники здійснили армування і бетонування конструкції мосту, влаштували залізобетонні балки й плити по всій довжині. На завершальному етапі робіт вклали три шари асфальтобетонного покриття, встановили сходи, бар’єрне та перильне огородження.

Також виконали роботи з доброустрою. Так, облаштували пішохідні доріжки, встановили дорожні знаки, нанесли нову розмітку. 

Додамо, що біля мостової конструкції укріпили насип, а його основу  посилили бутовим каменем та щебенем різної фракції. На встановлені опори навісили енергоощадні світильники. Неподалік мосту побудували зупинку громадського транспорту.

Нагадаємо, Миколаївська область потерпала від ворожих обстрілів з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після деокупації півдня інтенсивність ударів зменшилася, тож з'явилася можливість відбудови. Наразі регіон є одним з лідерів за відновленням.

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