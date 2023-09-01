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На Николаевщине восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру

1 сентября 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру
Восстановление моста Николаевской области. Фото: Николаевская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области продолжается восстановление поврежденной во время боевых действий поврежденной инфраструктуры. В Вознесенской общине построили мост через реку Гнилой Еланец.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

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Какие работы выполнили

Строители провели армирование и бетонирование конструкции моста, устроили железобетонные балки и плиты по всей длине. На завершающем этапе работ вложили три слоя асфальтобетонного покрытия, установили лестницу, барьерное и перильное ограждение.

Также проделали работы по благоустройству. Так, обустроили пешеходные дорожки, установили дорожные знаки, нанесли новую разметку.

Добавим, что у мостовой конструкции укрепили насыпь, а ее основу усилили бутовым камнем и щебнем разной фракции. На установленные опоры навесили энергосберегающие светильники. Недалеко от моста построили остановку общественного транспорта.

Напомним, Николаевская область страдала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.

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