В Николаевской области восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру

На Николаевщине восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру
В Николаевской области продолжается восстановление поврежденной во время боевых действий поврежденной инфраструктуры. В Вознесенской общине построили мост через реку Гнилой Еланец.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Какие работы выполнили
Строители провели армирование и бетонирование конструкции моста, устроили железобетонные балки и плиты по всей длине. На завершающем этапе работ вложили три слоя асфальтобетонного покрытия, установили лестницу, барьерное и перильное ограждение.
Также проделали работы по благоустройству. Так, обустроили пешеходные дорожки, установили дорожные знаки, нанесли новую разметку.
Добавим, что у мостовой конструкции укрепили насыпь, а ее основу усилили бутовым камнем и щебнем разной фракции. На установленные опоры навесили энергосберегающие светильники. Недалеко от моста построили остановку общественного транспорта.
Напомним, Николаевская область страдала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.