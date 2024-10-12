Суд у Миколаєві виправдав жінку, звинувачену у підтримці агресії РФ

Заводський районний суд міста Миколаєва. Фото: zv.mk.court.gov.ua

Заводський районний суд Миколаєва виправдав жінку, яку звинувачували у поширенні образливих висловлювань щодо ЗСУ. Окрім цього, фігурантка справи підтримувала агресію РФ.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Раділа загибелі військових ЗСУ

За даними слідства, в липні 2022 року жінка публікувала в соціальній мережі Вайбер образливі коментарі щодо ЗСУ та висловлювала радість з приводу загибелі українських військових. У своїх повідомленнях любителька "руського миру" називала військових "укропами" і писала, що "чим більше покрошать, тим менше у нас залишиться".

Що вирішив суд

Проте суд визнав докази обвинувачення недостатніми, вказавши, що висловлювання не містили прямих образ конкретних військових або особистостей, а сама жінка заперечувала свою причетність, стверджуючи, що інші люди могли використовувати її телефон. Попри знайдені під час обшуку прапори РФ та проросійські стрічки, суд не побачив складу злочину.

Нагадаємо, на Одещині працівник порту "Південний" репостив радянську символіку

Також мешканець Одеси передавав росіянам місця розташування українських військових підрозділів та оборонних підприємств.