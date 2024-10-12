Суд в Николаеве оправдал женщину, обвиненную в поддержке агрессии РФ

Заводской районный суд города Николаева. Фото: zv.mk.court.gov.ua

Заводской районный суд Николаева оправдал женщину, которую обвиняли в распространении оскорбительных высказываний по ВСУ. Кроме этого, фигурантка дела поддерживала агрессию РФ.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Радовалась гибели военных ВСУ

По данным следствия, в июле 2022 года женщина публиковала в социальной сети Вайбер оскорбительные комментарии по ВСУ и выражала радость по поводу гибели украинских военных. В своих сообщениях любительница "русского мира" называла военных "укропами" и писала, что "чем больше покрошат, тем меньше у нас останется".

Что решил суд

Однако суд признал доказательства обвинения недостаточными, указав, что высказывания не содержали прямых оскорблений конкретных военных или личностей, а сама женщина отрицала свою причастность, утверждая, что другие люди могли использовать ее телефон. Несмотря на найденные во время обыска флаги РФ и пророссийские ленты, суд не увидел состава преступления.

Напомним, в Одесской области работник порта "Южный" репостил советскую символику.

Также житель Одессы передавал россиянам месторасположение украинских военных подразделений и оборонных предприятий.