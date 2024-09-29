На Одещині чоловіка засудили за поширення комуністичної символіки

Правоохоронці перевіряють комп'ютер підозрюваного. Фото ілюстративне: СБУ

У місті Южне, що на Одещині, працівник порту поширював заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму через заборонену соціальну мережу "Однокласники". Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з випробувальним терміном.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Репостив заборонену символіку

Відомо, що підсудний, обіймавши посаду провідного інженера служби охорони праці ДП МТП "Південний", поширював заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму в соціальній мережі "Однокласники" з 2016 по 2023 рік. За даними слідства, чоловік використовував свій мобільний телефон для репосту зображень і публікацій із символікою, зокрема серпа, молота та п'ятикутної зірки, що заборонено відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Протягом вказаного періоду чоловік публікував контент, що також містив висловлювання радянських лідерів. Зокрема, він репостив цитати, пов'язані зі Сталіним.

Яке покарання за репости в "Однокласниках"

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із застосуванням статей 75 і 76 Кримінального кодексу України, що передбачає випробувальний термін. Мобільний телефон, за допомогою якого здійснювалися репости, було повернуто підсудному.

Нагадаємо, суд Одеси визнав винним військовослужбовця у незаконному носінні холодної зброї та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

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