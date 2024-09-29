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На Одесчине работник порта "Южный" репостил советскую символику

29 сентября 2024 14:25
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области мужчину осудили за распространение коммунистической символики
Правоохранители проверяют компьютер подозреваемого. Фото иллюстративное: СБУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В городе Южное, что в Одесской области, работник порта распространял запрещенную символику коммунистического тоталитарного режима через запрещенную социальную сеть "Одноклассники". Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с испытательным сроком.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Репостил запрещенную символику

Известно, что подсудимый, занимая должность ведущего инженера службы охраны труда ГП МТП "Южный", распространял запретную символику коммунистического тоталитарного режима в социальной сети "Одноклассники" с 2016 по 2023 год. По данным следствия, мужчина использовал свой мобильный телефон для репоста изображений и публикаций с символикой, в частности серпа, молота и пятиконечной звезды, что запрещено в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете" пропаганды их символики.

В течение указанного периода мужчина публиковал контент, также содержавший высказывания советских лидеров. В частности, он репостил цитаты, связанные со Сталиным.

Какое наказание за репосты в "Одноклассниках"

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с применением статей 75 и 76 Уголовного кодекса Украины, предусматривающего испытательный срок. Мобильный телефон, с помощью которого осуществлялись репосты, был возвращен подсудимому.

Напомним, суд Одессы признал виновным военнослужащего в незаконном ношении холодного оружия и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Также в Одесском ТЦК рассказали, кто раздает повестки на улицах.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы российская символика судебные решения

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