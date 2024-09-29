В Одесской области мужчину осудили за распространение коммунистической символики

На Одесчине работник порта "Южный" репостил советскую символику
В городе Южное, что в Одесской области, работник порта распространял запрещенную символику коммунистического тоталитарного режима через запрещенную социальную сеть "Одноклассники". Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с испытательным сроком.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Репостил запрещенную символику
Известно, что подсудимый, занимая должность ведущего инженера службы охраны труда ГП МТП "Южный", распространял запретную символику коммунистического тоталитарного режима в социальной сети "Одноклассники" с 2016 по 2023 год. По данным следствия, мужчина использовал свой мобильный телефон для репоста изображений и публикаций с символикой, в частности серпа, молота и пятиконечной звезды, что запрещено в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете" пропаганды их символики.
В течение указанного периода мужчина публиковал контент, также содержавший высказывания советских лидеров. В частности, он репостил цитаты, связанные со Сталиным.
Какое наказание за репосты в "Одноклассниках"
Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с применением статей 75 и 76 Уголовного кодекса Украины, предусматривающего испытательный срок. Мобильный телефон, с помощью которого осуществлялись репосты, был возвращен подсудимому.
Напомним, суд Одессы признал виновным военнослужащего в незаконном ношении холодного оружия и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.
Также в Одесском ТЦК рассказали, кто раздает повестки на улицах.
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