На Миколаївщині вночі знищили два ворожі дрони

Ударний дрон типу Shahed. Фото: google

Повітряні сили України у ніч проти 29 жовтня збили два запущені росіянами ударні дрони типу Shahed у Миколаївській області. Пуски БпЛА здійснювались з Приморсько-Ахтарська РФ.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Підрозділи повітряного командування "Південь" знищили два Shahed в небі над Миколаївщиною. Влучань не допущено", — сказала військова.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти намагалися атакувати Україну. Вони запустили п'ять ударних безпілотників типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.

Також ми писали, що російські окупанти атакували Херсонську область. Загарбники скинули 32 керовані авіабомби.

Додамо, що росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони намагаються створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна. Речниця "Півдня" зазначила, що рух цивільних суден здійснюватиметься й надалі, попри погрози країни-агресорки. Безпечний прохід у територіальних водах України забезпечують ВМС та не реагують на провокації.