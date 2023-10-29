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На Миколаївщині вночі знищили два ворожі дрони

29 жовтня 2023 11:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Миколаївщині вночі знищили два ворожі дрони
Ударний дрон типу Shahed. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Повітряні сили України у ніч проти 29 жовтня збили два запущені росіянами ударні дрони типу Shahed у Миколаївській області. Пуски БпЛА здійснювались з Приморсько-Ахтарська РФ.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк

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"Підрозділи повітряного командування "Південь" знищили два Shahed в небі над Миколаївщиною. Влучань не допущено", — сказала військова. 

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти намагалися атакувати Україну. Вони запустили п'ять ударних безпілотників типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.

Також ми писали, що російські окупанти атакували Херсонську область. Загарбники скинули 32 керовані авіабомби.

Додамо, що росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони намагаються створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна. Речниця "Півдня" зазначила, що рух цивільних суден здійснюватиметься й надалі, попри погрози країни-агресорки. Безпечний прохід у територіальних водах України забезпечують ВМС та не реагують на провокації. 

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