Росія тримає у Чорному морі ракетоносій з "Калібрами" на борту

Ворожий ракетоносій. Фото: росЗМІ

Станом на 30 жовтня корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 6 одиниць. У Чорному та Середземному морях на чергуванні наразі присутні ракетоносії з "Калібрами".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр";

в Азовському морі 1 ворожий корабель;

в Середземному морі 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет;

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 2 судна, з них 0 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 5 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Нагадаємо, упродовж останніх двох місяців Україна регулярно завдавала ефективних ударів по об’єктах "другої армії світу" на території тимчасово окупованого Криму, вивівши з ладу ВДК "Мінськ", патрульний Корабель "Павел Державин", буксир "Николай Муру" та кілька аналогічних плавзасобів супротивника, зокрема й частково зруйнувавши штаб ЧФ РФ у Севастополі.

Також ми писали, що Росія ховає свій Чорноморський флот якомога далі від тимчасово окупованого Севастополя. Ракетоносії перебазували до Новоросійська та Феодосії, а також, можливо, в Керч і на окуповану РФ територію Грузії, у місто Сухумі.