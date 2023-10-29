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Россия держит в Черном море ракетоноситель с "Калибрами" на борту

29 октября 2023 10:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия держит в Черном море ракетоноситель с "Калибрами" на борту
Вражеский ракетоноситель. Фото: росСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на 30 октября корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 6 единиц. В Черном и Средиземном морях на дежурстве присутствуют ракетоносители с "Калибрами".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины .

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр";
  • в Азовском море 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет;

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 2 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю - 5 судов, из них 0 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Напомним, в течение последних двух месяцев Украина регулярно наносила эффективные удары по объектам "второй армии мира" на территории временно оккупированного Крыма, выведя из строя ПДК "Минск", патрульный Корабль "Павел Державин", уксир "Николай Муру" и несколько аналогичных. Плавсредств противника, в том числе и частично разрушив штаб ЧФ РФ в Севастополе.

Также мы писали, что Россия прячет свой Черноморский флот как можно дальше от временно оккупированного Севастополя. Ракетоносители перебазировали в Новороссийск и Феодосию, а также, возможно, в Керчь и на оккупированную РФ территорию Грузии, в город Сухуми.

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