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На Николаевщине ночью уничтожили два вражеских дрона

29 октября 2023 11:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Николаевщине ночью уничтожили два вражеских дрона
Ударный дрон типа Shahed. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Воздушные силы Украины в ночь на 29 октября сбили два запущенных россиянами ударных дрона типа Shahed в Николаевской области. Пуски БпЛА осуществлялись из Приморско-Ахтарской РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили два Shahed в небе над Николаевщиной. Попаданий не допущено", — сказала военная.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты пытались атаковать Украину. Они запустили пять ударных беспилотников типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.

Также мы писали, что российские оккупанты атаковали Херсонскую область. Захватчики сбросили 32 управляемых авиабомб.

Добавим, что россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя тактическую авиацию. Таким образом, они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна. Пресс-секретарь "Юга" отметила, что движение гражданских судов будет осуществляться и в дальнейшем, несмотря на угрозы страны-агрессора. Безопасный проход в территориальных водах Украины обеспечивают ВМС и не реагируют на провокации.

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