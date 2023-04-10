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На Миколаївщині затримали інформатора, який збирав дані про оборону Південноукраїнської АЕС

10 квітня 2023 12:01
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині затримали інформатора, який збирав дані про оборону Південноукраїнської АЕС
Затримання ворожого інформатора. Фото: СБУ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

СБУ затримала ворожого інформатора на Миколаївщині. Чоловік збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Встановлено, що зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.

Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах.

За виконання завдань інформатор отримував гроші від своїх російських "кураторів". Задокументовано, що фігурант одержав від агресора на власну банківську картку 2 тис. грн "авансу".

"Затримали зловмисника під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. У нього вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності. За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому цього року. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів",— йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру.  Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.

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