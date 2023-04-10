В Николаевской области задержали информатора, который собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС

Задержание вражеского информатора. Фото: СБУ

СБУ задержала вражеского информатора в Николаевской области. Мужчина собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Установлено, что злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию.

Закрытые сведения потребовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам.

При выполнении задач информатор получал деньги от своих российских "кураторов". Задокументировано, что фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карту 2 тыс. грн "аванса".

"Задержали злоумышленника во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры. У него изъят мобильный телефон с поличным. По данным следствия, помощником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале этого года. В поле зрения врага он попал через свои прокремлевские сообщения в одном из российских телеграмм-каналов",— говорится в сообщении.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, правоохранители задержали еще одного любителя "русского мира", который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.