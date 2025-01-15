На Миколаївщині начштаба допустив розтрату 4 млн грн

ДБР затримала начальника штабу підрозділу. Фото: ДБР

У Миколаївській області повідомили про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів. Слідство вважає, що через нього військовим безпідставно нараховували доплати.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у середу, 15 січня.

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Що сталося

Детективи з'ясували, що начальник штабу доручив займатися нарахуванням виплат своєму підлеглому, який не мав фахового досвіду. Своєю чергою той оформив винагороду за участь у бойових діях військовим, які такої участі насправді не приймали. Начальник не перевірив дані й підписав документи про нарахування грошей. Через це держава втратила понад 4,3 млн грн.

Що буде з офіцером

Начальнику штабу повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, яке спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Вживаються дії для відшкодування збитків.

Нагадаємо, в Одесі офіцер однієї з військових частин включав своїх підлеглих до бойового розпорядження, щоби вони отримували додаткові 100 тис. грн винагороди. Частину грошей бійці мали віддавати командиру.

Також на Одещині судитимуть колишнього командира ТрО "Південь". Він змушував підлеглих будувати йому віллу.