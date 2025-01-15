На Николаевщине начштаба допустил растрату 4 млн грн

ГБР задержала начальника штаба подразделения. Фото: ГБР

В Николаевской области сообщили о подозрении начальнику штаба одного из воинских подразделений. Следствие считает, что из-за него военным безосновательно начисляли доплаты.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в среду, 15 января.

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Что произошло

Детективы выяснили, что начальник штаба поручил заниматься начислением выплат своему подчиненному, который не имел профессионального опыта. В свою очередь тот оформил вознаграждение за участие в боевых действиях военным, которые такого участия на самом деле не принимали. Начальник не проверил данные и подписал документы о начислении денег. Из-за этого государство потеряло более 4,3 млн грн.

Что будет с офицером

Начальнику штаба сообщили о подозрении в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия. Ему грозит до восьми лет заключения. Принимаются действия для возмещения убытков.

Напомним, в Одессе офицер одной из воинских частей включал своих подчиненных в боевое распоряжение, чтобы они получали дополнительные 100 тыс. грн вознаграждения. Часть денег бойцы должны были отдавать командиру.

Также в Одесской области будут судить бывшего командира ТрО "Юг". Он заставлял подчиненных строить ему виллу.