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На Николаевщине задержали начштаба — в чем подозревают

15 января 2025 16:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На Николаевщине начштаба допустил растрату 4 млн грн
ГБР задержала начальника штаба подразделения. Фото: ГБР
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Николаевской области сообщили о подозрении начальнику штаба одного из воинских подразделений. Следствие считает, что из-за него военным безосновательно начисляли доплаты.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в среду, 15 января.

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Что произошло

Детективы выяснили, что начальник штаба поручил заниматься начислением выплат своему подчиненному, который не имел профессионального опыта. В свою очередь тот оформил вознаграждение за участие в боевых действиях военным, которые такого участия на самом деле не принимали. Начальник не проверил данные и подписал документы о начислении денег. Из-за этого государство потеряло более 4,3 млн грн.

Что будет с офицером

Начальнику штаба сообщили о подозрении в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия. Ему грозит до восьми лет заключения. Принимаются действия для возмещения убытков.

Напомним, в Одессе офицер одной из воинских частей включал своих подчиненных в боевое распоряжение, чтобы они получали дополнительные 100 тыс. грн вознаграждения. Часть денег бойцы должны были отдавать командиру.

Также в Одесской области будут судить бывшего командира ТрО "Юг". Он заставлял подчиненных строить ему виллу.

Одесса ГБР коррупция деньги Николаевская область военнослужащие

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