Командир тероборони на півдні змушував військових будувати маєток

В Одесі судять колишнього командира ТрО. Фото: ДБР

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь". За даними слідства, він використовував підлеглих військових як робочу силу для будівництва собі будинку.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у понеділок, 6 січня.

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Будівництво замість служби

Слідство встановило, що командир у 2023 році залучив трьох бійців до будівництва свого маєтку. Роботи тривали понад рік. При цьому "будівельники" отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командир змушував бійців будувати маєток. Фото: ДБР

Командир змушував бійців будувати маєток. Фото: ДБР

Що відомо про фігуранта

За даними ЗМІ, йдеться про полковника Станіслава Ярмолу. Свого часу він був т.в.о. начальника штабу оперативного командування "Південь", згодом очолив регіональне управління сил ТрО "Південь".

Колишній командир ТрО "Південь" Станіслав Ярмола. Фото: з відкритих джерел

Військового підозрюють у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Наразі Станіславу Ярмолі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, Станіслава Ярмолу затримали у червні минулого року. Суд призначив йому заставу у 2 млн грн.