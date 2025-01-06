Командир теробороны на юге заставлял военных строить имение

Заставлял бойцов строить имение — на Одесчине судят командира
В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего командующего регионального управления сил территориальной обороны "Юг". По данным следствия, он использовал подчиненных военных как рабочую силу для строительства себе дома.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в понедельник, 6 января.
Строительство вместо службы
Следствие установило, что командир в 2023 году привлек трех бойцов к строительству своего имения. Работы продолжались более года. При этом "строители" получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.
Что известно о фигуранте
По данным СМИ, речь идет о полковнике Станиславе Ярмоле. В свое время он был в.и.о. начальника штаба оперативного командования "Юг", впоследствии возглавил региональное управление сил ТрО "Юг".
Военного подозревают в превышении служебных полномочий, причинившем существенный вред в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Сейчас Станиславу Ярмоле грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним, Станислава Ярмолу задержали в июне прошлого года. Суд назначил ему залог в 2 млн грн.
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