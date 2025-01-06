В Одесі офіцер збирав данину з підлеглих, як його затримали

Працівники СБУ затримали військового. Фото: Telegram/Дем'ян Ганул

Військова контррозвідка СБУ затримала в Одесі старшого лейтенанта однієї з військових частин міста. Його підозрюють у вимаганні коштів з підлеглих.

Про це повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Затримання офіцера

Активіст стверджує, що військовий включав своїх підлеглих до бойового розпорядження, щоби вони отримували додаткові 100 тис. грн винагороди за виконання небезпечних для життя завдань. Частину грошей бійці мали віддавати командиру. Таким чином лейтенант щомісяця отримував по 150 тис. грн від підлеглих.

Офіцера затримали під час отримання відкату у 68 тис. грн. За інформацією активіста, йдеться про старшого лейтенанта Руслана Гупаленка.

Що загрожує військовому

Офіцеру повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Максимальне покарання за цей злочин становить десять років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть колишнього командира ТрО "Південь". Він змушував підлеглих будувати йому маєток. Також ми повідомляли, що скандальний одеський ексвійськком Євген Борисов може вийти на свободу.