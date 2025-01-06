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В Одессе офицер требовал денег у бойцов — что известно

6 января 2025 15:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе офицер собирал дань с подчиненных, как его задержали
Работники СБУ задержали военного. Фото: Telegram/Демьян Ганул
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Военная контрразведка СБУ задержала в Одессе старшего лейтенанта одной из воинских частей города. Его подозревают в вымогательстве средств с подчиненных.

Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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Активист утверждает, что военный включал своих подчиненных в боевое распоряжение, чтобы они получали дополнительные 100 тыс. грн вознаграждения за выполнение опасных для жизни задач. Часть денег бойцы должны были отдавать командиру. Таким образом лейтенант ежемесячно получал по 150 тыс. грн от подчиненных.

Офицера задержали во время получения отката в 68 тыс. грн. По информации активиста, речь идет о старшем лейтенанте Руслане Гупаленко.

Что грозит военному

Офицеру сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление составляет десять лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества. Сейчас задержанный находится под стражей.

Напомним, в Одесской области будут судить бывшего командира ТрО "Юг". Он заставлял подчиненных строить ему имение. Также мы сообщали, что скандальный одесский экс-военком Евген Борисов может выйти на свободу.

СБУ Одесса деньги Новости Одессы Демьян Ганул военнослужащие

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