Колишньому військкому Борисову призначили заставу

Колишній військком Євген Борисов у залі суду. Фото: Ґрати/Стас Юрченко

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського ТЦК Євгену Борисову. Всупереч позиції обвинувачення, суддя дав можливість скандальному експосадовцю вийти на свободу під заставу.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та Офісі генпрокурора.

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Суд взяв Борисова під варту, але з можливістю вийти під заставу у 402 млн грн. Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу без права внесення застави.

Зазначимо, працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 25 грудня. Бюро мало інформацію, що після виходу з СІЗО він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Подробиці справи

Євгена Борисова звинувачують у низці злочинів, зокрема незаконному збагаченні. За даними слідства, члени родини Борисова легалізували понад 8,2 млн євро, придбавши на ці кошти нерухомість та автомобілі на іспанському узбережжі. Ще у 2023 році журналісти виявили, що мати Борисова придбала віллу в Марбельї, Іспанія, а його дружина — комерційну нерухомість неподалік. Родина також має елітний позашляховик Mercedes Gelendvagen.

Також Борисову повідомили про нову підозру — за версією слідства, він оформив небойову травму як таку, що пов'язана із захистом Батьківщини. Раніше ми писали, що колишній військком намагався втекти за кордон, використовуючи свої гроші та зв'язки.