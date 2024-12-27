Колишньому військкому Борисову призначили заставу

Одеський ексвійськком Борисов знову може вийти на свободу
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського ТЦК Євгену Борисову. Всупереч позиції обвинувачення, суддя дав можливість скандальному експосадовцю вийти на свободу під заставу.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та Офісі генпрокурора.
Застава для ексвійськкома
Суд взяв Борисова під варту, але з можливістю вийти під заставу у 402 млн грн. Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу без права внесення застави.
Зазначимо, працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 25 грудня. Бюро мало інформацію, що після виходу з СІЗО він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.
Подробиці справи
Євгена Борисова звинувачують у низці злочинів, зокрема незаконному збагаченні. За даними слідства, члени родини Борисова легалізували понад 8,2 млн євро, придбавши на ці кошти нерухомість та автомобілі на іспанському узбережжі. Ще у 2023 році журналісти виявили, що мати Борисова придбала віллу в Марбельї, Іспанія, а його дружина — комерційну нерухомість неподалік. Родина також має елітний позашляховик Mercedes Gelendvagen.
Також Борисову повідомили про нову підозру — за версією слідства, він оформив небойову травму як таку, що пов'язана із захистом Батьківщини. Раніше ми писали, що колишній військком намагався втекти за кордон, використовуючи свої гроші та зв'язки.
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