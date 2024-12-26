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Одеський ексвійськком Борисов намагається втекти за кордон

26 грудня 2024 14:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеський ексвійськком Борисов ледь не втік за кордон, подробиці
Колишній військком Євген Борисов у залі суду. Фото: Суспільне
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сторона обвинувачення проситиме у суду взяти колишнього керівника Одеського ТЦК Євгена Борисова під варту без права внесення застави. Інакше, вважають слідчі, він може втекти за кордон. Такі спроби скандальний ексвійськком вже неодноразово робив.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

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За словами радниці, Євген Борисов намагався використати фальшиві документи від МСЕК, щоби вийти на волю та згодом виїхати за межі України.

"Ми з вами розуміємо, що експосадовець при його статках на сьогодні, при знайомствах, при тому, що він перебуває тривалий час у слідчому ізоляторі, його адвокати роблять усе, щоб зменшити суму застави і він міг потрапити на свободу та, як ми зазначали раніше, спробувати втекти від слідства", — говорить Тетяна Сапьян.  

Подробиці справи

Євгена Борисова звинувачують у низці злочинів, зокрема незаконному збагаченні. За даними слідства, члени родини Борисова легалізували понад 8,2 млн євро, придбавши на ці кошти нерухомість та автомобілі на іспанському узбережжі. Ще у 2023 році журналісти виявили, що мати Борисова придбала віллу в Марбельї, Іспанія, а його дружина — комерційну нерухомість неподалік. Родина також має елітний позашляховик Mercedes Gelendvagen.

Нагадаємо, вчора Євгена Борисова затримали після виходу з СІЗО. Йому повідомили про нову підозру — за версією слідства, колишній військком оформив небойову травму як таку, що пов'язана із захистом Батьківщини. Також нерухомість родини Борисова в Іспанії передали в управління АРМА.

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15:16 У мережі показали кадри перших хвилин після удару по Кривому Рогу

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