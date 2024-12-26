Одесский экс-военком Борисов чуть не убежал за границу, подробности

Бывший военком Евгений Борисов в зале суда. Фото: Суспільне

Сторона обвинения будет просить у суда взять бывшего руководителя Одесского ТЦК Евгения Борисова под стражу без права внесения залога. Иначе, считают следователи, он может сбежать за границу. Такие попытки скандальный экс-военком уже неоднократно предпринимал.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

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Почти сбежал

По словам советницы, Евгений Борисов пытался использовать фальшивые документы от МСЭК, чтобы выйти на свободу и со временем уехать за пределы Украины.

"Мы с вами понимаем, что экс-чиновник при его состоянии на сегодняшний день, при знакомствах, при том, что он находится длительное время в следственном изоляторе, его адвокаты делают все, чтобы уменьшить сумму залога, и он мог попасть на свободу и, как мы отмечали раньше, попытаться уйти от следствия", — говорит Татьяна Сапьян.

Подробности дела

Евгения Борисова обвиняют в ряде преступлений, в том числе незаконном обогащении. По данным следствия, члены семьи Борисова легализовали более 8,2 млн евро, приобретя на эти средства недвижимость и автомобили на испанском побережье. Еще в 2023 году журналисты обнаружили, что мать Борисова приобрела виллу в Марбелье, Испания, а его жена — коммерческую недвижимость неподалеку. У семьи также есть элитный внедорожник Mercedes Gelendvagen.

Напомним, вчера Евгения Борисова задержали после выхода из СИЗО. Ему сообщили о новом подозрении — по версии следствия, бывший военком оформил небоевую травму как связанную с защитой Родины. Также недвижимость семьи Борисова в Испании передали в управление АРМА.