Скандального колишнього військкома Борисова знову затримали

ДБР затримала Євгена Борисова. Фото: ДБР

За колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова внесли заставу у 39,3 млн грн. Але на волі він пробув недовго. На виході з СІЗО ексвійськкома затримали співробітники ДБР.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у середу, 25 грудня.

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Нова підозра

За інформацією бюро, після виходу з ізолятору Євген Борисов планував виїхати за кордон. Щоби цього не допустити, його затримали.

Скандальному ексвійськкому повідомили про нову підозру. За версією слідства, він оформив собі небойову травму, отриману не під час виконання службових обов'язків, як таку, що пов’язана із захистом Батьківщини. Більш того, Борисову ще й виплатили додаткову винагороду за "поранення": з квітня по червень 2022 року він отримав 165,4 тис. грн.

Нагадаємо, Євгена Борисова також судять за незаконне збагачення. У межах цього провадження у його дружини, матері та тещі конфіскували нерухомість в Іспанії та елітні автомобілі.