Скандального бывшего военкома Борисова снова задержали

ГБР задержало Евгения Борисова. Фото: ГБР

За бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгении Борисове внесли залог в 39,3 млн грн. Но на свободе он пробыл недолго. На выходе из СИЗО экс-военкома задержали сотрудники ГБР.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в среду, 25 декабря.

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По информации бюро, после выхода из изолятора Евгений Борисов планировал уехать за границу. Чтобы этого не допустить, его задержали.

Скандальному экс-военкому сообщили о новом подозрении. По версии следствия, он оформил себе небоевую травму, полученную не во время выполнения служебных обязанностей, как связанную с защитой Родины. Более того, Борисову еще и выплатили дополнительное вознаграждение за "ранение": с апреля по июнь 2022 года он получил 165,4 тыс. грн.

Напомним, Евгения Борисова также судят за незаконное обогащение. В рамках этого производства у его жены, матери и тещи конфисковали недвижимость в Испании и элитные автомобили.