Бывшему военкому Борисову назначили залог

Бывший военком Евгений Борисов в зале суда. Фото: Ґрати/Стас Юрченко

Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского ТЦК Евгению Борисову. Вопреки позиции обвинения, судья дал возможность скандальному экс-чиновнику выйти на свободу под залог.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора.

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Суд взял Борисова под стражу, но с возможностью выйти в залог в 402 млн грн. Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения без права внесения залога.

Отметим, работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве 25 декабря. Бюро имело информацию, что после выхода из СИЗО он планировал скрываться от следствия, в том числе уехать за границу.

Подробности дела

Евгения Борисова обвиняют в ряде преступлений, в том числе незаконном обогащении. По данным следствия, члены семьи Борисова легализовали более 8,2 млн евро, приобретя на эти средства недвижимость и автомобили на испанском побережье. Еще в 2023 году журналисты обнаружили, что мать Борисова приобрела виллу в Марбелье, Испания, а его жена — коммерческую недвижимость неподалеку. У семьи также есть элитный внедорожник Mercedes Gelendvagen.

Также Борисову сообщили о новом подозрении — по версии следствия, он оформил небоевую травму как связанную с защитой Родины. Ранее мы писали, что бывший военком пытался бежать за границу, используя свои деньги и связи.