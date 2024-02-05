На морі у нас є значні результати, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму кабінеті. Фото: Zelenskiy/Official

Протягом усього повномасштабного вторгнення Сили оборони показували вдалі результати зі знищення Чорноморського флоту РФ. Наразі Росія втратила значну частину кораблів, а Україна запустила власний безпечний експортний коридор.

Про це в інтервʼю виданню Rai1 повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, попри складну та затяжну ситуацію на суші, на морі є результати.

"Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, тож ця прагматична частина операції, що має вплив на економіку, була проведена позитивно", — сказав голова держави.

Успіхи України на Чорному морі

Крім того, президент зазначив, що у військових є багато планів на подальші операції у Криму та Чорному морі, однак наразі їх розкрити не можна. Невдовзі всі про все дізнаються.

Нагадаємо, наступного тижня, 12 лютого, російський диктатор планує відвідати Туреччину. Однією з тем бесіди Путіна з Ердоганом може бути відновлення чорноморської зернової угоди з портів Великої Одеси за участі РФ.

Також ми писали, що станом на ранок 5 лютого у Чорному та Азовському морях продовжує вирувати сильний шторм. Через це ворог був вимушений зупинити чергування та завести кораблі до пунктів базування. Однак у Середземному морі чатують ракетоносії.

Додамо, українські Збройні сили продовжують знищувати Чорноморський флот Російської Федерації. Днями неподалік від озера Донузлав у Чорному морі був затоплений ракетний катер проєкту 12411 "Івановець".