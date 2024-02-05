Росія вивела флот з Чорного моря — куди поділися кораблі

Кораблі у бухті. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 5 лютого у Чорному та Азовському морях продовжує вирувати сильний шторм. Через це ворог був вимушений зупинити чергування та завести кораблі до пунктів базування. Однак у Середземному морі чатують ракетоносії.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Наразі у Чорному та Азовському морях немає жодного корабля. Більшість з них було переміщено до портів Новоросійська та окупованої Грузії. Частина залишилися у бухтах південно-східного узбережжя Криму.

У Середземному морі стабільно чергує два кораблі, з яких один — ракетоносій. Сумарна кількість "Калібрів" становить 8 ракет.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 11 суден, 3 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря не прийшло жодне судно.

Нагадаємо, протягом тривалого часу ворог не використовував "Калібри" під час обстрілів України через логістичні проблеми. Наразі РФ у прискореному темпі будує новий ракетний хаб на півдні.

Також ми писали, що після знищення російського ракетного катера "Івановець", цивільні торгові судна у Чорному морі можуть більш безпечно себе почувати. Адже саме цей корабель становив загрозу для функціонування українського експортного коридору.